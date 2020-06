Was Corona noch übrig lässt

Aalen

Keine Altersgenossenfeste in Gmünd, Verzicht auf die Reichsstädter Tage in Aalen und das Festival auf Schluss Kapfenburg über Lauchheim: Auch wenn inzwischen wieder Veranstaltungen bis 500 Teilnehmer möglich sind, reicht das für die großen Events in der Region nicht aus.

Aalen. Das geht nicht: Die Stadt muss auf jeden Fall auf die Reichstädter Tage verzichten. 2019 besuchten 60 000 Aalens Stadtfest. Auch die „Make Ostwürttemberg – Messe für Macher“ lässt sich 2020 nicht realisieren. Vor einem Jahr kamen über 10 000 Besucher, es waren über 100 Aussteller. Zu viel,