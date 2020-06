Ein neues Haus für den Wettbewerb der Zukunft

Aalen

Das nehmen wir“, sagt Hochschulrektor Professor Gerhard Schneider begeistert nach ein paar Minuten. In denen hat Architekt Cemal Isin per Video im explorhino einen animierten Entwurf für das Gebäude vorgestellt, das Schneider so gut gefällt. Isin wird es bauen, „Digital Innovation Space“ soll es heißen, stehen soll es auf dem Hochschulcampus. Ein Zentrum, in dem es ums große Thema Digitalisierung gehen soll. Ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft ist dieses Projekt, da sind sich alle einig, die bei der Realisierung im Boot sind. Hochschule, Landkreis, Stadt Aalen, das Architekturbüro. Die Unternehmer und Unternehmen