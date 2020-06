Strähle und Krauss in den Top fünf

Mountainbike Das virtuelle Rennen in Heubach ist beendet: Elisabeth Brandau und Jakob Hartmann gewinnen beim „Bike the Rock“ 2020 die Corona-Challenge. Simon Stiebjahn wird als Schnellster disqualifiziert.

Andere Zeiten, andere Rennen, andere Atmosphäre – nichts war in diesem Jahr wie sonst beim „Bike the Rock“. Trotzdem war die Corona-Challenge in Heubach eine rundum gelungene Veranstaltung. Mit Elisabeth Brandau und Jakob Hartmann als Gewinnern.

Die Stadt Heubach ein hat neues, corona-taugliches Wettkampfformat für Mountainbiker kreiert das bei den Teilnehmern gut ankam Nachdem die 20. Auflage des „Bike the Rock“ in Heubach wegen Corona auf 2021 verschoben werden musste, die aktuellen Lockerungen aber doch schon wieder einen ersten Sportbetrieb erlauben, hatten der Heubacher Hauptamtsleiter Eckhard Häffner und