Meisterliche „Ostalb-Filiale“

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Neun Spiele haben die Würzburger Kickers nach dem Re-Start in der 3. Liga absolviert – sieben davon wurden gewonnen, eins endete unentschieden. Bereits an diesem Mittwoch kann die Elf von Trainer Michael Schiele im Auswärtsspiel beim Viktoria Köln den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen. Anpfiff: 19 Uhr.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben über Facebook jedem einen guten Wochenstart gewünscht. Einem wünschen sie aber „eine ganz besonders erfolgreiche Woche“: dem Dorfmerkinger Michael Schiele. Nach seinem Weggang beim VfR Aalen im Jahr 2015 landete der 42-Jährige über