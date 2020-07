Heubach. Die Pizzeria „Mamma Mia“ in Heubach ist zu. Am Samstag haben Donatella und Orazio Farrugia das letzte Mal hinter der Theke und in der Küche ihres Lokales in der Adlerstraße gestanden und ihre Gäste bedient. „Corona hat uns vollends den Rest gegeben“, sagt Donatella Farrugia, die gemeinsam mit ihrem Mann die Trattoria führte. Die Schüler, die sich Nudeln und Pizza zum Mitnehmen holten, blieben aufgrund des Corona-Lockdowns aus. Die Abstandsregeln in dem kleinen Lokal schreckten viele ab. Der Mitnahmeservice wurde nicht so gut angenommen, nennt Donatella Farrugia einige der Gründe.