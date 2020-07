Waldstetten setzt auf die Jugend

Der Schluss gehört dem Nachwuchs: Mit der Verpflichtung von zwei Jugendspielern aus dem eigenen Stall hat der TSGV Waldstetten seine Kaderplanungen für die neue Landesliga-Saison abgeschlossen. Ivo Braun und Jonas Domin gehören künftig zum Team von Trainer Mirko Doll. Braun ist 19 Jahre alt und hat bereits in der Wintervorbereitung mit der Ersten trainiert. Der Mittelfeldspieler kann auf der Secher-, Achter- und Zehnerposition spielen. „Ich möchte so viel wie möglich mitnehmen, und am Ende sollten möglichst viele Spielminuten stehen“, sagt Braun.

Jonas Domin ist erst 18 Jahre alt und dürfte sogar noch ein Jahr in der A-Jugend