Furcht vor Erdrutsch stoppt Bauvorhaben

Gemeinderat Das Lorcher Gremium will ein Doppelhaus oberhalb der Götzentalstraße nicht genehmigen. Grund ist die Sorge vor einer Rutschung in dem steilen Gelände.

Lorch

Eine gut 20 Meter breite Klinge mit Bäumen, Büschen und Wiesen befindet sich zwischen Götzentalstraße und der Straße In den Stumpengärten in Lorch. Am südlichen Ende soll hier ein Doppelhaus mit zwei Doppelgaragen entstehen. So lautet zumindest der Antrag, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu beraten hatte. Bereits zum zweiten Mal, denn ein ähnlicher Antrag lag bereits vor einem Jahr vor. Im Juli 2019 wurde die Genehmigung für zwei Mehrfamilienhäuser mit Verbindungsbau beantragt.

Schlechte Erfahrungen

Damals wie heute stimmte der Rat geschlossen gegen das Vorhaben. Und zwar, weil wegen der Hanglage auf dem Grundstück