So will Bosch AS wieder wettbewerbsfähig werden

Schwäbisch Gmünd. Am Donnerstag haben sich Geschäftsführung der Bosch AS sowie die Arbeitnehmerseite auf ein Eckpunktepapier geeinigt. Der 2017 vereinbarte Zukunftssicherungspakt bleibt bis Ende 2022 gültig. Beim neuen Kompromiss geht es neben dem Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis zum Jahr 2026, Investitionen von 350 Millionen Euro am Standort im selben Zeitraum sowie die Einrichtung eines Zukunftsbeirats auch um Qualifikation der Mitarbeiter.

„Das gilt sowohl für Mitarbeiter, die ihre Zukunft bei Bosch AS sehen, als auch für jene, die sich woanders weiterentwickeln wollen“, so Betriebsratschef Alessandro Lieb.