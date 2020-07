Aktion „Heimatliebe“ will Lust auf Heimaturlaub machen

Schwäbisch Gmünd

Über Handel und Gastronomie und deren Nöte in der Coronakrise werde viel geredet, es gebe aber auch noch die Hotellerie, sagt Markus Herrmann. Auf deren Situation wollte der Chef der Gmünder Touristik & Marketing (T&M) GmbH am Freitag mit Simone Klaus vom Gmünder Handels- und Gewerbeverein HGV, Carmen Bäuml als Vertreterin der Gastronomie und Benjamin Schöll als Chef des „Hotels am Remspark“ aufmerksam machen. In normalen Zeiten hätten die Hotels und Gasthäuser in Gmünd zwischen 200 000 und 240 000 Übernachtungen im Jahr. Diese machten damit etwa ein Viertel der Million Übernachtungen im Ostalbkreis