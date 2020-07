„Eigentlich wollten wir feiern …“

Vereinsleben Wie der TGV die Zwangspause in der beliebten Horner Hütte genutzt hat und was jetzt geplant ist – auch, um deren 20-jähriges Bestehen zu würdigen.

Göggingen-Horn. Zeltfeste, Horner Hütte, Theateraufführungen eigentlich ist in Horn immer etwas geboten. Vor allem in diesem Jahr wollte man das 20-jährige Bestehen der Horner Hütte, des Vereinsheim des TGV Horn, feiern. Doch es kam anders, wie so vielerorts.

Dabei war vieles längst vorbereitet: der Innenraum der Horner Hütte neu gestaltet; ein Aktionskalender „20 Jahre Horner Hütte“ mit schwäbischer Comedy; Mitsingabende; Musikfrühschoppen. Damit und mit vielem mehr sollte das Jubiläum begangen werden. Sogar der Kartenvorverkauf für einzelne Veranstaltungen lief längst