Zweite „Durststrecke“-Party für den guten Zweck

Schwäbisch Gmünd. Rund sechs Wochen ist es mittlerweile her, da solidarisierten sich einige Gmünder Künstler, Techniker und Gastronomen, um dem zähen Alltag zu entfliehen. Ihr Ziel: in Zeiten der Corona-Pandemie ein Stück Normalität zurückzuholen. So entstand kurzerhand das Eventformat „Durststrecke“, welches Anfang Mai ausschließlich auf verschiedenen Internetplattformen übertragen wurde. Das Ergebnis: „Der Auftritt war ein voller Erfolg, das Feedback großartig und eine Fortsetzung quasi schon Gesetz“, so die Verantwortlichen.

Nun ist die „Durststrecke“