Soroptimisten übergeben Unterschriften in Berlin

Schwäbisch Gmünd. Der Club „Soroptimist“ Aalen/Ostwürttemberg hat Unterschriftenlisten zu den Aufklärungskampagnen in rumänischen und moldawischen Schulen sowie zu zahlreichen Aktionen deutschlandweit und auf der Ostalb an die SPD-Bundestagabgeordnete Leni Breymaier in Berlin übergeben. Sie wird diese an die Bundesfamilienministerin, Dr. Franziska Giffey, weitertragen, sicherte sie zu. Auch die Partner des Ostalb-Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-)Prostitution, die Bundestagabgeordneten Margit Stumpp (Grüne) und Roderich Kiesewetter (CDU), waren bei der Übergabe in Berlin zugegen.