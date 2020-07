Neue Räume für Notfälle

Klinik Der Erweiterungsbau am Stauferklinikum in Mutlangen nimmt Formen an. Wer dort einziehen wird und wann die Baumaßnahme abgeschlossen sein soll.

Mutlangen

Die Rohbauarbeiten am Erweiterungsbau der neuen Notaufnahme am Stauferklinikum konnten pünktlich abgeschlossen werden. Landrat Klaus Pavel und Klinikvorstand Thomas Schneider betonten bei einer Baustellenbesichtigung mit dem Architekten Friedrich Hachtel, dass die Arbeiten zeitlich im Plan liegen. „Die Erweiterung der Notfallkapazitäten am Stauferklinikum ist dringend erforderlich“, so Landrat Pavel. „Wir reagieren damit auf die in den letzten Jahren ständig gestiegene Zahl an Notfallpatienten“. Pro Jahr verzeichnet die Gmünder Notaufnahme mittlerweile über 12 000 Patienten.

Neben der Zentralen Notaufnahme