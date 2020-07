Die Idee wird im Wald geboren

Es war still am Sonntagmorgen rund um die Voith-Arena. Nur wenige Vereinsmitarbeiter waren am Stadion zu sehen. Doch denen war das Kribbeln am Tag vor dem „größten Spiel in unserer Vereinsgeschichte“, wie es Trainer Frank Schmidt nennt, deutlich anzumerken. Ja, die Anspannung ist groß beim 1. FC Heidenheim, der an diesem Montagabend im entscheidenden Relegationsspiel gegen Werder Bremen den Bundesliga-Aufstieg perfekt machen will. Anpfiff: 20.30 Uhr.

Es war alles durchgetaktet am Sonntag. Pünktlich um 19 Uhr betraten die FCH-Profis den Rasen der Voith-Arena. Das Abschlusstraining fand dort statt, wo morgen auch alles entschieden