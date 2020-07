Heidenheim oder Bremen? Das sagen Experten

An diesem Montag fällt die Entscheidung: Reicht Werder Bremen das 0:0 im Hinspiel zum Klassenerhalt in der Bundesliga? Oder schafft der 1. FC Heidenheim in der heimischen Voith-Arena die Überraschung und steigt erstmals in der Vereinsgeschichte ins Fußball-Oberhaus auf? Wie haben Fußballer aus dem Ostalbkreis dazu befragt.

Leon Gunst, Neuzugang der SF Dorfmerkingen: „Ich glaube fest daran, dass der 1. FC Heidenheim jetzt den Aufstieg in die 1. Liga schafft. Werder Bremen hat mich im Hinspiel nicht überzeugt. Die Heidenheimer dagegen haben einen unfassbaren Willen, sie waren in den Zweikämpfen viel mehr da.