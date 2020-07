Rivinius Klavier Quartett: Vier mit beherztem Zugriff

Vielleicht liegt es an der geographischen und historischen Nähe des Saarlandes zu Frankreich, dass das Rivinius Klavier Quartett bei seinem Ellwanger Schlosskonzert den hierzulande weniger bekannten Komponisten Florent Schmitt neben Beethoven gespielt hat. Denn die vier Musiker sind dem Grenzland beruflich eng verbunden.

Vielleicht liegt es auch an der in Teilen kompositorischen Nähe des Franzosen zu dem 90 Jahre früher geborenen Kollegen. Was zumindest für die Fassung für Klavierquartett gilt, in die dessen Schüler Ferdinand Ries die Symphonie Es-Dur op. 55 des Wiener Klassikers umgearbeitet hat.

Sie ist kompakt, mit starker rhythmischer