„Anstatt-Serenade“ im Schlosspark

Essingen. Das Wetter war perfekt für den musikalischen Abendgottesdienst mit dem Essinger Posaunenchor und der idyllische Schlosspark der passende Ort für die Bläserandacht. Die zahlreichen Besucher fanden auf den locker gestellten Stühlen und Bänken Platz oder lagerten auf mitgebrachten Decken auf der Wiese.

Das Ensemble startete mit einem schwungvollen Auftakt in den Abend: Das erste Stück hieß „Rondo“vous for Brass. Dirigent Jürgen Liebhäußer hielt die musikalischen Fäden in der Hand und die auf Abstand sitzenden Bläser sicher zusammen. Der Posaunenchor, der abwechselnd in zwei Gruppen spielte, erfreute das Publikum