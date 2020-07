„Faktisch Berufsverbot“ wegen Corona

Gastronomie Stefan Schmidt vom „Seehof“ bei Alfdorf spricht am Samstag in Stuttgart um 15.30 Uhr auf der „Querdenken-Demo“ am Unteren Schlossplatz. Was den Gastronomen umtreibt.

Alfdorf

Ich bin nur ein kleiner Koch vom Leinecksee“, meint Stefan Schmidt. Doch er macht im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich, dass auch er sich informieren kann. „Ich hinterfrage“, geht er auf die Corona-Pandemie ein. „Von Anfang an fragten wir uns, warum die Wirtschaft von heute auf morgen so gegen die Wand gefahren wurde“, schildert er die Emotionen, die bei ihm und seiner Gattin aufkeimten, als der Betrieb am 20. März aufgrund des Lockdowns zwangsgeschlossen worden war. „Und ich werde am Samstag in Stuttgart bei der Demo schildern, wie es um unsere Branche steht“, kündigt Stefan