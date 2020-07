Bei Woha ist Einigung in Sicht

Schwäbisch Gmünd

In der Auseinandersetzung um das Kaufhaus Woha am Gmünder Marktplatz bahnt sich eine Einigung an. Dies bestätigt Gmünds Wirtschaftsförderer Alexander Groll am Montag auf Anfrage der Gmünder Tagespost. Groll bekräftigt damit die Aussage, die Oberbürgermeister Richard Arnold am Mittwoch im Gemeinderat gemacht hatte. Die CDU-Stadträte David Sopp und Christof Preiß hatten in der Sitzung auf Schäden am Woha-Gebäude hingewiesen. Sopp hatte von einem Ziegel berichtet, der vom Woha-Gebäude im Bereich Rinderbacher Gasse und Imhofstraße vom Dach gefallen sein soll.