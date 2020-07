Möglicher Baubeginn der Seniorenresidenz im September

Göggingen

Es tut sich was in Sachen Seniorenresidenz. „Es sieht so aus, als ob der Bau im September losgehen könnte“, sagt Projektmanager Dr. Peter Hartmann von der Deutschland Immobilien-AG. Aktuell habe ein Generalunternehmer ein akzeptables Angebot vorgelegt. Ein weiteres (Konkurrenz-)Angebot warte man noch ab. Aber die Situation sei vielversprechend. Alles in allem rechne man dann mit 18 Monaten Bauzeit, so dass der Komplex aus Pflegeheim mit 60 Appartements inklusive 16 freien Wohnungen im März 2022 eröffnet werden könnte.

Bislang kann das Vorhaben auf eine etwas mehr als dreijährige „Geschichte“ zurückblicken.