Parler-Schüler debattiert am besten

Schülerwettbewerb Parler-Schüler Christian Bautsch von der Kursstufe 1 sichert sich in der Finaldebatte von „Jugend Debattiert“ den Landessieg – der Bundeswettbewerb fällt in diesem Jahr aus.

Schwäbisch Gmünd

Als Erstplatzierter in der Qualifikation war Christian Bautsch ins Finale eingestiegen – und dort sicherte sich der Parler-Schüler den Landessieg des Wettbewerbs „Jugend Debattiert“.

Der Schüler der Kursstufe 1 des Parler-Gymnasiums Schwäbisch Gmünd starte daheim vor dem Laptop sitzend in die Finaldebatte. Streitpunkt war die Frage „Soll in Deutschland wie in Berlin Lehrkräften an öffentlichen Schulen das sichtbare Tragen religiöser Symbole oder Kleidungsstücke im Dienst verboten werden?“. Der 17-Jährige hatte es bis ins Finale des Jugend Debattiert-Landeswettbewerbs geschafft und debattiert