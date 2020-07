Das Bekenntnis des Adrian S.

Ellwangen. Der Mordprozess gegen Adrian S. Schreitet voran. Er ist angeklagt, am 24. Januar in Rot am See sechs Menschen getötet und zwei schwer verletzt zu haben. Nachdem der Angeklagte vorige Woche im Schwurgerichtssaal zusammengebrochen war und die Verhandlung abgebrochen werden musste, versichert sich der Gerhard Ilg, Vorsitzender Richter der Schwurgerichtskammer am Ellwanger Landgericht, dass Adrian S. Auch verhandlungsfähig ist. Der junge Mann bestätigt, in guter gesundheitlicher Verfassung zu sein. Er sitzt ruhig auf der Anklagebank, wirkt eher teilnahmslos. Manchmal verdreht er seine Augen, offenbar ein Tick, den er nicht