Das Aus auch für bestehende Schottergärten?

Artenschutz Warum die Steingärten eigentlich gar nicht so pflegeleicht sind und warum Schotter nicht gleich Schotter ist.

Schwäbisch Gmünd

Naturschützern sind sie seit Langem ein Dorn im Auge und als Versuch ästhetischer Gartengestaltung sind sie gescheitert: Schottergärten sollen nun endgültig verschwinden. Das sieht ein Gesetzentwurf der grün-schwarzen Landesregierung vor. Dabei geht es nicht nur um die triste Optik, sondern vor allem um Artenschutz und Artenvielfalt.

Sie sind in den vergangenen Jahren oft in Neubaugebieten in Mode gekommen, weil sie als pflegeleicht gelten. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagt der Chef des Garten- und Friedhofsamts der Stadt Schwäbisch Gmünd, Zeno Bouillon. Mit zunehmendem