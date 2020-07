Schüler schreiben in der FAZ

Schwäbisch Gmünd

Im Rahmen des Wirtschaftskurses bei Dr. Doris Pfleider beteiligen sich die Schüler des Parler-Gymnasiums am Projekt „Jugend und Wirtschaft – Schüler werden Reporter“, erkunden neue Unternehmen und schreiben für die Jugendseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). In diesem Jahr waren die Nachwuchsreporter des Parler-Gymnasiums so erfolgreich, dass sich ihre Artikel in Ausgaben aus dem Februar, März, April und Juni finden – davon drei Artikel sogar als Aufmacher.

Amelie Müller hat es mit ihren Berichten über Bücher ganz ohne tierische Bestandteile der Firma Matabooks aus Dresden und über