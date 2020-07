Maihöfer und Ammon spitze in Deutschland

Leichtathletik, Kugelstoßer der LG Staufen trumpfen beim Werfer-Meeting in Bad Boll auf.

Beim traditionellen Werfer-Meeting in Bad Boll traten Milaine Ammon und Eric Maihöfer im Trikot der LG Staufen an. Die beiden Nachwuchsstoßer der Rot-Weißen zeigten erneut starke Leistungen. Beide setzten sich mit ihren Stößen jeweils an die Spitze der deutschen Bestenliste ihrer jeweiligen Altersklassen.

Kreisrekord

Ammon startete in der weiblichen Jugend U18, im dritten Versuch übernahm sie mit 14,89 Meter die Führung ehe sie in Durchgang Nummer fünf die Kugel auf starke 15,56 Meter beförderte. Damit stellte die LG-Athletin nicht nur eine persönliche Freiluftbestleistung, sondern auch einen neuen Kreisrekord auf, den bisher die ehemalige