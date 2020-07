Ein Pionier der Fotografie arbeitete am und im Kloster

Geschichte Jakob August Lorent dokumentierte die Klostergeschichte auf 17 Bildern. Er verstarb am 9. Juli 1884.

Lorch. Ein Pionier der Fotografie, der sich die Dokumentation der Denkmale des Mittelalters zur Aufgabe machte: Dank Jakob August Lorent existieren frühe Aufnahmen von Kloster Lorch. Sie zeigen das Kloster, noch bevor es im 19. Jahrhundert restauriert und ergänzt wurde – ein Schatz sondergleichen. Vor 136 Jahren, am 9. Juli 1884, starb der Fotograf im Alter von 70 Jahren.

Geboren 1813 in den USA, kam Jakob August Lorent als Kind zu einem sehr wohlhabenden Pflegevater nach Mannheim. Er studierte an der Universität Heidelberg und schrieb dort seine Doktorarbeit – über Pantoffeltierchen in Wassertropfen. Durch den reichen Pflegevater