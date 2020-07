Gmünd wird wieder Schulden machen

Schwäbisch Gmünd

Gmünds Gemeinderat wird den von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Weg, den Schuldenabbau bis zum Jahr 2024 auszusetzen, mitgehen. Sprecher aller Fraktionen signalisierten am Mittwoch im Haushaltsausschuss im Stadtgarten Zustimmung. Die Verwaltung hatte den Stadträten Mitte Juni eine 44-seitige Liste mit Maßnahmen vorgelegt, die in Gmünd aktuell anstehen. Diese machen insgesamt Investitionen von knapp 60 Millionen Euro aus. Die Stadtverwaltung selbst will alle Maßnahmen durchführen und sie allenfalls zeitlich staffeln. Dafür muss die Stadt das im Jahr 2015 vom Gemeinderat beschlossene Schuldenabbaukonzept aussetzen.