„Uschi“ soll für die Stadt arbeiten

Schwäbisch Gmünd. Die Stadt Schwäbisch Gmünd erhält eventuell eine neue Mitarbeiterin. Sie hat braune Haare, für jeden ein offenes Ohr und grüßt freundlich jeden, der sich auf der Homepage der Stadt aufhält. Ihr Name: „Uschi“. Auf Nachfrage von Stadtrat Christian Krieg (CDU) erklärte Gmünds Pressesprecher Markus Herrmann am Mittwoch im Verwaltungsausschuss, wer oder was „Uschi“ genau ist. „Uschi“ stehe für „Universelle Schwäbisch Gmünder Information“ und solle Besuchern der städtischen Internetseite bei aufkommenden Fragen