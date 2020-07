Schaufenster für Firma „betten.de“ genehmigt

Bauausschuss Heubacher Gremium erteilt Freigabe für mehrere Bauvorhaben. Fassade in Lautern billiger.

Heubach. Die in der Stadt unterm Rosenstein gegründete Firma „Die Raumschmiede“ wurde mittlerweile zu „betten.de“. Sie zog vor Kurzem um von der Adlerstraße in die Hauptstraße. Bürgermeister Frederick Brütting schilderte in der Sitzung des Bauausschusses eine „erfreuliche Entwicklung“, denn das Unternehmen hat das dortige ehemalige Triumph-Gebäude gekauft.

Jetzt lag dem Bauausschuss der Antrag auf Einbau einer Schaufensteranlage vor, dem einhellig zugestimmt wurde. Brütting stellte fest: „das ist ein glücklicher Umstand, den kann man nur unterstützen.“

In den Sommerferien werden die Fenster