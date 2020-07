Stimmung der Firmen ist miserabel

IHK-Konjunkturumfrage Die Corona-Lockerungen lassen die Entscheider in einigen Branchen Ostwürttembergs wieder zuversichtlicher nach vorne blicken – aber nicht in alle.

Heidenheim

Der IHK-Geschäftsklimaindex ist von 109,3 zu Jahresbeginn auf aktuell 89,5 Punkte gerutscht. So schlecht war der Wert, den die IHK Ostwürttemberg veröffentlicht, zuletzt im Herbst 2009 (90,4) nach der Wirtschafts- und Finanzkrise. Besonders der Geschäftslageindikator rutscht dramatisch in den Keller: Aktuell liegt er bei nur noch -21,7. So niedrig war dieser Wert zuletzt im Herbst 2009 mit -22,2 Punkten.

Mit 44 Prozent bewertet fast die Hälfte der Befragten ihre Lage mit „schlecht“, 35 Prozentpunkte mehr als noch zu Jahresbeginn. Immerhin bewerten 22 Prozent der Befragten ihre Lage mit „gut“. Das sind allerdings