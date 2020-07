Karaca, der neue Sportsfreund

Die Sportfreunde Lorch haben ihre Offensive verstärkt: Ferhat Karaca wechselt vom Verbandsligisten FC Normannia Gmünd in die Klosterstadt. Der 27-jährige Flügelstürmer hat in der vergangenen Saison bis zur Corona-Pause in 15 Punktspielen drei Treffer erzielt und zwei weitere Tore vorbereitet. Karaca trug zwei Jahre lang das Trikot der Gmünder, zuvor war er zwei Spielzeiten für den TSGV Waldstetten in der Landesliga am Ball.

Der Erfolgstrainer bleibt an Bord. Die Würzburger Kickers gehen mit Michael Schiele in die 2. Bundesliga. Das hat der Verein bekannt gegeben, nachdem sich der Vertrag durch den Aufstieg automatisch verlängert hat.