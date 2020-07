Staatsanwalt Horn plädiert auf lebenslang und Psychiatrie

Mordprozess Adrian S. hatte Mordpläne in mehreren Varianten. Große Mengen an KO-Tropfen hatte er offensichtlich selbst hergestellt.

Ellwangen

Gutachten des Landeskriminalamts (LKA) standen im Mittelpunkt des sechsten Tags der Hauptverhandlung. Im Mordprozess gegen Adrian S. ergab die Spurensicherung keine Überraschung: Fingerabdrücke an Magazin und Waffe konnten dem Angeklagten zugeordnet werden. Starke Schmauchspuren an den Händen von Adrian S. zeigten die Schussabgabe an.

Die DNA-Untersuchung zeigte neben Spuren des Angeklagten auf den Griffschalen der Waffe auch DNA des Vaters. Möglich ist, dass der Vater die Pistole einmal in Händen hatte oder aber dass Hautschuppen des Vaters an den Händen des Sohnes anhafteten und so auf die Griffschalen gelangten.

Die Polizei