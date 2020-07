Ein bisschen 80er-Fest muss sein

Schwäbisch Gmünd

Ein bisschen Wehmut ist dabei: Die kleine Begegnung am Donnerstagabend vor der Johanniskirche beendet den Festreigen des Altersgenossenvereins 1940. Noch einmal hören sie den „Alois“ vom Johannisturm und sehen „ihre“ Altersgenossenfahne wehen.

Es war die erste in der mittlerweile 157 Jahre langen Altersgenossen-Festtradition, daran erinnert Vorsitzende Marion Groß. Und sie denkt schon darüber nach, „was wir jetzt mit dieser Fahne machen“. Die sollte am besten in einem Archiv landen.

Das Fest wollen sie nicht nachfeiern, sagt die Vorsitzende und betont: „Wir werden das Fest scheibchenweise