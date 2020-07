Mordverhandlung Rot am See: "Niemand braucht in Zukunft Angst vor mir zu haben"

Mordprozess Adrian S. wendet sich an die Überlebenden seiner Bluttat und die Angehörigen der Opfer bevor das Urteil gesprochen wird.

Ellwangen

Wie steht es um die Schuldfähigkeit des Menschen, der am 24. Januar sechs Familienmitglieder erschossen und zwei schwer verletzt hat? Darum ging es in den Plädoyers, die am siebten und letzten Tag der Hauptverhandlung gesprochen wurden. Sämtliche Nebenklagevertreter gehen von voller Schuldfähigkeit des Angeklagten aus und fordern lebenslange Freiheitsstrafe und anschließende Sicherungsverwahrung.

Die Anwältin Christine Glück vertritt die beiden Neffen des Angeklagten: „Es gibt keinen Wahn, nur Faulheit und Eigennutz“, meint sie. Die Schilderungen des Angeklagten seien eine gezielte Selbstdarstellung, um schuldunfähig