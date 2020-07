Geschichtsschatz mit viel Liebe zum Detail

Waldstetten. „Es soll alles vereinen: ein Lesebuch mit vielen Geschichten, ein Bilderbuch, ein Themenbuch und eine Chronik. Was es nicht enthalten soll: Biografien“, betont Hans-Walter Burkhardt, einer der beiden Väter des Heimatbuches, das der herausgebende Heimatverein aus Waldstetten am Freitag vorstellte. Zusammen mit Karl Degendorfer hat Burkhardt rund vier Jahre an der Realisierung des Projektes gearbeitet. Ab Montag, 27. Juli, ist es zum Preis von 27 Euro in Waldstetten und Wißgoldingen sowie über den Buchhandel erhältlich.

26 Autoren und 499 Bilder

„26 Autoren liefern eine Expertise ihrer Fachgebiete“, fasst