BI entsetzt über Pläne für den Salvator

Schwäbisch Gmünd. In der Versammlung der Bürgerinitiative (BI) Taubental herrschte Entsetzen. Die Stadt sei dabei, ihr Heiligtum zu opfern. Wenn die Häuser unterhalb der Salvator-Villa Bidlingmeier gebaut würden, sei dieser Flecken nicht mehr das, was er war. „Wer sich am Salvator vergreift, dem ist in Gmünd offenbar nichts mehr heilig,“ sagte Hans-Peter Trah. Der Blick von der Straße hoch zur Kirche werde durch Gebäudefassaden versperrt. Der Park schrumpfe auf ein paar Bäume zusammen. „Dieses Gebiet für eine Bebauung zu opfern, ist ein Frevel“, meinte BI-Sprecher Gerhard Frey. „Es entstehen teure Wohnungen