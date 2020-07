Wenn der Bus nicht für Schüler hält

Nahverkehr Lorcher Grundschulkinder werden öfters an Bushaltestellen stehengelassen oder kommen nicht dort an, wo sie hinwollten, klagen Eltern. Gespräche zur Verbesserung der Situation stehen aus.

Lorch

Ziemlich schlecht angelaufen ist der Wiedereinstieg in den Vollpräsenzunterricht für mehrere Lorcher Grundschüler. Das Problem: der Weg zur und von der Stauferschule mit dem Bus. So landeten zwei Mädchen aus Oberkirneck in Birenbach, von wo aus sie an der B 297 entlang Richtung Zuhause liefen. „Tränenüberströmt“ seien ihr die Mädchen kurz vor Wäschenbeuren entgegengekommen, sagt Jasmin Köpf aus Oberkirneck. Ihre achtjährige Tochter Maren habe sich erst in Birenbach getraut, dem Busfahrer sagen, sie und ihre siebenjährige Schulkameradin wollten nun aussteigen. Der Busfahrer hatte die Haltestelle in Oberkirneck nicht