Wie sich ein Ellwanger zurück ins Leben kämpft

Ellwangen

Ein Jahr seines Lebens ist so gut wie ausgelöscht. „An die Zeit zwischen dem Abiball 2015 bis Weihnachten 2016 habe ich praktisch keine Erinnerung mehr“, sagt Rainer Oberseider und lächelt. Natürlich weiß der 23–jährige Ellwanger, dass er nach dem Abitur am Peutinger Gymnasium Physik studiert hat. Er war an der Universität in Ulm, lernte mit Kommilitonen auf Matheklausuren, pendelte jeden Tag mit dem Auto, doch Bilder an all das hat er keine mehr im Kopf.

An Weihnachten 2015 war Rainer mit seinen Freunden vom Tennisclub Ellwangen in der „Kanne“ Jahresabschluss feiern. Er hatte