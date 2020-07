Kronenkreuz und Worte von Herzen

Schwäbisch Gmünd. Dreifacher Abschied in der Diakonie: Eine helfende Hand, ein offenes Ohr, ein Stück Wegbegleitung und Unterstützung bot Gudrun Oesterle-Hammer fast 30 Jahre lang als Sekretärin im Diakonieverband Ostalb. „Mit viel Herz und Engagement“, wie Dekanin Ursula Richter im Diakoniegottesdienst am Sonntag in der Augustinuskirche beschrieb. Für diesen jahrzehntelangen Einsatz erhielt Oesterle-Hammer aus Händen der Dekanin das Kronenkreuz. Richter beschrieb die beiden Symbole der Ehrung. Zum einen das „M“, das zur Krone wird als Zeichen für den Sieg. „Quasi dem christlichen Glauben die Krone aufgesetzt.“