Max Banholzer führt die Spitze an

Motorsport Böbinger MH Racing-Team zurück in der Internationalen Supermoto DM.

Nach der langen Zwangspause ist das Böbinger MH Racing-Team um Marcus Haas wieder back on track. Nach den abgesagten Veranstaltungen in Harsewinkel, Großenhain, St. Wendel, Oschersleben und Schleiz konnte man endlich in die Saison 2020 der internationalen Supermoto-DM starten.

Gleich vier Fahrer in der S1-Klasse

Das erste Rennen war in Cheb. Gleich vier Fahrer werden in der S1-Klasse vom MH Racing Team betreut. Max Banholzer, Simon Vilhelmsen, Steffen Albrecht und Peter Banholzer sind es, die in der höchsten Klasse der S1 antreten.

Aber auch um den Nachwuchs ist man im Hause MH bemüht. In der Junior-Klasse starten die Brüder Leon und Levin