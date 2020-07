Neues Feuerwehrhaus für Straßdorf

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf

Das Straßdorfer Feuerwehrhaus erstrahlt nach den abgeschlossenen Sanierungsarbeiten in neuem Glanz. Die Fertigstellung verkündete Bürgermeister Dr. Joachim Bläse am Montag. Seit 2013 wurde das Feuerwehrhaus für 446 000 Euro und in mehreren Bauabschnitten erweitert, umgebaut und saniert. „Ich bin froh über die Fertigstellung“, sagt Bläse. Und richtet ein großes Kompliment an die versammelten Feuerwehrkommandanten, den Ortsvorsteher von Straßdorf und an die Abteilungsleiter des Amts für Gebäudewirtschaft.

„Es war ein langer Weg bis hierhin“, sagt Ortsvorsteher Werner Nußbaum. Die