Am zweiten Spieltag FCN – Essingen

Der Spielplan für die neue Verbandsliga-Saison 2020/21 steht fest. Am zweiten und dritten Spieltag kommt es zu Ostalb-Derbys. Am Samstag, 29. August empfängt Normannia Gmünd den TSV Essingen. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr. Nur vier Tage später, am Mittwoch, 2. September um 18 Uhr, spielt der TSV Essingen gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Am Tag der Deutschen Einheit (Samstag, 3. Oktober, 15.30 Uhr) trifft Normannia Gmünd auf die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Partien in Auszügen: 1. Spieltag Samstag, 22. August, 14 Uhr TSV Essingen - FC Heiningen Samstag, 22. August, 15.30 Uhr TSV Berg - TSG Hofherrnweiler Sonntag, 23.