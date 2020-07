Tour Ginkgo erradelt 100 000 Euro für Bunten Kreis

Schwäbisch Gmünd. Im vergangenen Jahr war sie wieder im Ostalbkreis unterwegs: die Tour Ginkgo, eine Fahrradtour mit prominenter Beteiligung, die Spenden für hilfsbedürftige Kinder einsammelt. 2019 wurden alle Gemeinden angefahren, die an der Remstal-Gartenschau teilgenommen hatten – von Ludwigsburg über Rems-Murr bis zum Ostalbkreis. Wie sehr sich die Tour gelohnt hatte, wurde nun bei der Spendenübergabe in der Pflegeschule des Stauferklinikums bekannt. Stolze 100 000 Euro konnte Christiane Eichenhofer, Initiatorin der Tour Ginkgo und Namensgeberin der Stiftung, an den Bunten Kreis übergeben. Vereinsvorsitzender Dr. Jochen Riedel