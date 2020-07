Leben um die Schule neu modelliert

Baumaßnahme Neuer Spielbereich, Sitzgelegenheiten vor der Mensa und mehr: Was derzeit an der Waldstetter Gemeinschaftsschule passiert und wie viel Geld die Gemeinde dafür ausgibt.

Waldstetten

Rund 400 Schülerinnen und Schüler besuchen die Waldstetter Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg einschließlich der Schüler der Grundschul-Zweigstelle in Wißgoldingen. Die Gemeinde habe sich in den vergangenen zehn Jahren große Investitionen für den Waldstetter Nachwuchs „als Schwerpunkt gesetzt“, sagt Bürgermeister Michael Rembold, neben Investitionen in die Gemeinschaftsschule auch die in Kindergärten und Betreuungseinrichtungen.

Seit 2017 sind in die Gemeinschaftsschule für Umbau und Erweiterung zehn Millionen Euro geflossen, bis Ende September sollen die Maßnahmen im Außenbereich in Richtung Rosensteinstraße