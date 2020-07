Auch Kommunion und Firmung leiden unter Corona

Schwäbisch Gmünd. In der katholischen Kirche sind Kommunion und Firmung wichtige Ereignisse. Das Kommunionkind hat an seinem Fest, an dem es die Hostie zum ersten Mal gereicht bekommt, die erste ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Die Firmung gilt als die Fortführung der Taufe. Der Täufling hat als Baby kein bewusstes Bekenntnis zu Gott abgeben können, was der junge Katholik als Firmling dann ganz bewusst abgibt.

Die Corona-Krise hat auch die Pläne für Erstkommunion und Firmung über den Haufen geworfen. Ständig aktualisierte Schutzkonzepte werden von staatlicher und bischöflicher Seite herausgegeben,