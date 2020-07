Der „Sägbock“ muss dringend saniert werden

Bauausschuss Spannstahl in der Brücke über Remstraße, Rems und Bahnlinie könnte reißen.

Schwäbisch Gmünd. Der „Sägbock“, die Verbindung zwischen dem Remsparkdeck an der Bürgerstraße und der Lindenfirststraße, muss dringend saniert werden. Dies erläuterte Baubürgermeister Julius Mihm am Mittwoch den Stadträten des Bauausschusses. Bei einer Untersuchung zum Sanierungsbedarf der Brücke stellten Ingenieure Spannstahl fest, der reißen könnte. „Ein sofortiges Versagen ist jederzeit ohne Ankündigung möglich“, schreibt die Verwaltung in der Vorlage für die Stadträte wörtlich. Deshalb müsse man die Brücke, die Remsstraße, Rems und Eisenbahnlinie überbrückt, zwar nicht sperren, aber man dürfe