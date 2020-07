Stadt geht auf Kritik an Fehrlepark ein

Schwäbisch Gmünd. Die Stadtverwaltung und der Investor des Bauprojektes auf dem Fehrle-Gelände in der Weststadt, die Landes-Bau-Genossenschaft (LBG), gehen auf die Kritik der Anwohner des Grundstücks ein, auf dem bislang 167 Wohnungen entstehen sollten. Baubürgermeister Julius Mihm informierte am Mittwoch die Stadträte des Bauausschusses über drei Änderungen. Danach werden an drei Gebäuden Änderungen vorgenommen: Zwei Häuser sollen je ein Geschoss weniger erhalten, ein Haus soll durch eine Abstufung der Geschosse von Anliegern abgerückt werden. Dadurch verringert sich die Zahl der geplanten Wohnungen von 167 auf 165 Einheiten. Zudem