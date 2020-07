Acht Wohnungen plus Wärmeinsel

Wohnraumoffensive Mit dem Spatenstich beginnt in Lindach das dritte Projekt im Rahmen der kommunalen Wohnraumoffensive, das die Schwäbisch Gmünder Wohnbaugesellschaft VGW umsetzt.

Schwäbisch Gmünd

Erster Spatenstich war in Lindach in der Osterlängstraße. Dort sollen, nach dem Baustart der VGW-Vorhaben an der Oberen Halde und auf dem Sonnenhügel mit insgesamt 82 Wohnungen, nun weitere acht Wohnungen entstehen, beginnen.

In dem Mehrfamilienhaus werden Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern auf 52 bis 94 Quadratmetern entstehen, die zur Miete und zum Verkauf angeboten werden. Acht Carports und zwei weitere Pkw-Stellplätze sollen ausreichend Parkmöglichkeiten bieten.

Für das Mehrfamilienhaus samt Carports werden über zwei Millionen Euro investiert. Das Wohnhaus wird durch eine Blockheizkraftwerk