Im Mai 2021 könnte der Baustart sein

Infrastruktur Im Mutlanger Gemeinderat geht es am kommenden Dienstag um die weiteren Maßnahmen für die Sanierung des Freizeitbades Mutlantis. Auch die Tarife sind Thema.

Mutlangen

Von wegen Stillstand: coronabedingt war das Mutlantis für den Badebetrieb zwar ebenso geschlossen, wie alle andere Hallen- und Freibäder. In Sachen Umbau und Sanierung ging es aber voran. Die Verwaltung kann dem Gemeinderat in der Sitzung an kommenden Dienstag deshalb Einiges präsentieren.

Allem voran wird Bürgermeisterin Stephanie Eßwein öffentlich bekannt geben können, dass mittlerweile eine Förderzusage für das im November 2019 beschlossene Sanierungskonzept vorliegt. Die erhoffte Million Euro vom Bund kann also fließen und die Gemeinde unterstützen bei der Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses.