Wohin mit dem Skaterpark?

Jugendgemeinderat Wie geht es weiter mit der Skateranlage an der Jugendmeile am Bahnhof und was wünschen sich die jugendlichen Sportler von der Stadt?

Schwäbisch Gmünd

An der Jugendmeile am Bahnhof befindet sich eine Skateranlage. Diese wird von rund 60 Jugendlichen aus der „Skater-Szene“ in Gmünd gerne genutzt. Seit Längerem gibt es Beschwerden von Anwohnern über den Lärm, der von den jungen Sportlern verursacht werde. Dementsprechend raumfüllend war die Diskussion im Gmünder Jugendgemeinderat um das Thema „Skatermöglichkeiten in Schwäbisch Gmünd“.

Die Skater Aamer Traksel und Dennis Höflacher waren als Gäste zu der Sitzung gekommen und erläuterten ihr Anliegen. Es handle sich bei den Beschwerdeführern über den Lärm um „zwei oder drei Anwohner“.